Льюис Хэмилтон — о фильме про Ф-1 с Брэдом Питтом: работаем изо всех сил

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о готовящемся фильме о Формуле-1, сопродюсером и консультантом которого он является. Главную роль в киноленте играет прославленный голливудский актёр Брэд Питт.

«Этот фильм — огромный шаг в направлении расширения горизонтов. Огромное внимание было уделено Вегасу, который сыграет важную роль в нашем фильме. Мы действительно работаем над ним изо всех сил, чтобы убедиться, что картина станет истинным отражением этого легендарного вида спорта», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Ранее бывший партнёр Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас предположил, в каком случае Льюис мог бы рассчитывать на более сильное выступление в завершившемся сезоне Формулы-1.