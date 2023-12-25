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Ферстаппен высказался о лучшем и худшем Гран-при минувшего сезона Формулы-1

Ферстаппен высказался о лучшем и худшем Гран-при минувшего сезона Формулы-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу своих лучших и худших выступлений в минувшем сезоне Формулы-1, по итогам которого он стал чемпионом.

«Я думаю, что снова очень сильно провёл уикенд в Спа. Вероятно, в Японии выступил тоже очень здорово – с первого круга было невероятно. С точки зрения баланса, вероятно, в квалификации в Японии было действительно приятно пилотировать. Худшим по-прежнему был этап в Баку. Я просто был недоволен тем, как всё складывалось», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

В 2023 году Ферстаппен выиграл 19 из 22 гонок.

Ранее Ферстаппен высказал мнение, что Гран-при Азербайджана сезона-2023 стал этапом, в котором он сделал наибольший скачок в своём развитии.

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