Александер Албон: я доказал, на что способен

Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился мыслями по поводу своего выступления в завершившемся сезоне Формулы-1.

«Прошлый год для меня был больше связан с необходимостью проявить себя и попытаться показать, что я здесь по праву и выбрать меня было правильным решением. Вступая в этот год, я чувствовал, что доказал, на что способен», — приводит слова Албона пресс-служба Формулы-1.

По итогам минувшего сезона «Королевских гонок» Александер занял 13-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, набрав 27 очков. Его товарищ по команде британец Логан Сарджент занял 21-ю позицию, набрав лишь один балл. Чемпионом стал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (575 очков).

Ранее Албон заявил, что в «Ред Булл» выступал лучше Серхио Переса и Пьера Гасли.