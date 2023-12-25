Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Александер Албон: я доказал, на что способен

Александер Албон: я доказал, на что способен
Комментарии

Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился мыслями по поводу своего выступления в завершившемся сезоне Формулы-1.

«Прошлый год для меня был больше связан с необходимостью проявить себя и попытаться показать, что я здесь по праву и выбрать меня было правильным решением. Вступая в этот год, я чувствовал, что доказал, на что способен», — приводит слова Албона пресс-служба Формулы-1.

По итогам минувшего сезона «Королевских гонок» Александер занял 13-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, набрав 27 очков. Его товарищ по команде британец Логан Сарджент занял 21-ю позицию, набрав лишь один балл. Чемпионом стал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (575 очков).

Ранее Албон заявил, что в «Ред Булл» выступал лучше Серхио Переса и Пьера Гасли.

Материалы по теме
Албон заявил, что выступал в «Ред Булл» лучше Переса и Гасли
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android