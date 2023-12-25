Формула-1 представила рождественскую открытку с изображением пилотов
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Пресс-служба Формулы-1 разместила новый пост в социальных сетях, в котором показала рождественскую открытку с изображением пилотов серии.
Напомним, в минувшем сезоне Макс Ферстаппен завоевал свой третий подряд титул, став трёхкратным чемпионом мира Формулы-1. Его партнёр по команде Серхио Перес занял второе место в личном зачёте пилотов. Такие результаты помогли «Ред Булл» досрочно стать обладателем Кубка конструкторов.
Макс Ферстаппен нарушил правила, разогнавшись до 124 км/ч:
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