Формула-1 представила рождественскую открытку с изображением пилотов

Пресс-служба Формулы-1 разместила новый пост в социальных сетях, в котором показала рождественскую открытку с изображением пилотов серии.

Напомним, в минувшем сезоне Макс Ферстаппен завоевал свой третий подряд титул, став трёхкратным чемпионом мира Формулы-1. Его партнёр по команде Серхио Перес занял второе место в личном зачёте пилотов. Такие результаты помогли «Ред Булл» досрочно стать обладателем Кубка конструкторов.

Макс Ферстаппен нарушил правила, разогнавшись до 124 км/ч: