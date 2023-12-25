Названы планируемые сроки создания первого экземпляра обновлённой «Волги»

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров рассказал о планах по выпуску обновлённой «Волги». По его словам, в ближайшее время будет выбран технологический партнёр, а первый собранный экземпляр должен появиться в середине 2024 года.

«В ближайшее время нижегородский автомобильный кластер должен завершить эту работу и с учётом намеченных планов в середине следующего года уже выйти с первым собранным автомобилем. На начальном этапе — с технологическим партнёром и постепенной последующей локализацией», — цитирует Мантурова «РИА Новости».

О возрождении автомобилей «Волга» Мантуров говорил ещё в июне 2022 года на Петербургском экономическом форуме. «У коллег есть планы возрождения, например бренда «Волга» или «Победа». Или и то и то», — сказал тогда министр.

Напомним, автомобили под названием «Волга» начали производить в СССР в 1956 году. Первая модель — ГАЗ-М-21 — стала преемником ГАЗ-М-20, известной как «Победа».