Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гасли: на личном уровне у нас с Оконом нет никаких отношений

Гасли: на личном уровне у нас с Оконом нет никаких отношений
Комментарии

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли косвенно подтвердил распространившиеся в медиа слухи о том, что находится не в самых лучших отношениях со своим партнёром по команде Эстебаном Оконом на протяжении всей их карьеры.

«На личном уровне между нами нет никаких отношений. Но мне это не нужно. Что мне нужно, так это Эстебан, который будет стараться изо всех сил для команды. Мне этого достаточно», — приводит слова Гасли Grandprix.com.

Также Пьер настаивает на том, что не одержим идеей всегда быть впереди Окона.

«Я хочу победить всех. Моё внимание сосредоточено не на нём. Если я буду впереди всех, то буду впереди и его. Для этого мне нужно полностью сконцентрироваться на себе, а не на этой дуэли», — добавил Гасли.

Материалы по теме
Стала известна предполагаемая дата презентации нового болида «Альпин» на сезон-2024
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android