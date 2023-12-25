Гасли: на личном уровне у нас с Оконом нет никаких отношений

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли косвенно подтвердил распространившиеся в медиа слухи о том, что находится не в самых лучших отношениях со своим партнёром по команде Эстебаном Оконом на протяжении всей их карьеры.

«На личном уровне между нами нет никаких отношений. Но мне это не нужно. Что мне нужно, так это Эстебан, который будет стараться изо всех сил для команды. Мне этого достаточно», — приводит слова Гасли Grandprix.com.

Также Пьер настаивает на том, что не одержим идеей всегда быть впереди Окона.

«Я хочу победить всех. Моё внимание сосредоточено не на нём. Если я буду впереди всех, то буду впереди и его. Для этого мне нужно полностью сконцентрироваться на себе, а не на этой дуэли», — добавил Гасли.