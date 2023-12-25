Хорнер назвал условие, при котором Перес останется в «Ред Булл» на сезон-2025

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о будущем пилота команды Серхио Переса. Функционер рассказал, что у мексиканского гонщика есть шансы остаться в «Ред Булл» после завершения следующего сезона.

«У нас множество вариантов. Я полагаю, место Чеко в его руках. Наша команда его поддерживает, он наш гонщик на следующий сезон. Если он будет хорошо выступать в 2024 году, то не появится никаких причин не продлевать с ним соглашение на 2025-й. Но решение будет целиком основано на том, чего он достигнет на протяжении большей части сезона.

Быть напарником Макса Ферстаппена тяжело, и, на мой взгляд, надо обладать определёнными решимостью и характером, чтобы быть готовым к борьбе с Максом. Но по мере уплотнения пелотона хочется, чтобы две машины были как можно ближе – это логичное желание», – цитирует Хорнера Autosport.