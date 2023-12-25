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«Счастливых праздников». Расселл опубликовал красивое новогоднее фото

«Счастливых праздников». Расселл опубликовал красивое новогоднее фото
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл опубликовал пост в социальных сетях, в котором поздравил своих подписчиков с Рождеством.

Британец разместил фотографию, на которой сидит в компании своей девушки Кармен в уютной домашней обстановке на фоне наряженной ёлки.

«Счастливых праздников от нас», — написал Расселл, добавив эмодзи в виде сердца и ёлки.

Фото: Соцсети Джорджа Расселла

Напомним, в завершившемся сезоне Формулы-1 Расселл занял восьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 175 очков. Его команда стала второй в Кубке конструкторов с 409 очками, уступив только безоговорочному победителю сезона — «Ред Булл» (860).

Отметим, что звёздный партнёр Расселла по команде Льюис Хэмилтон занял третье место по итогам 2023 года, набрав 234 очка.

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