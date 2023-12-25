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Вольф назвал область, в которой «Мерседес» проигрывал конкурентам в годы доминирования

Вольф назвал область, в которой «Мерседес» проигрывал конкурентам в годы доминирования
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что в период доминирования его команды в Формуле-1 с 2014 по 2021 год «Серебряные стрелы» проигрывали основным конкурентам в скорости пит-стопов.

«В течение последних 12 лет наше мышление было таким: нам не нужно быть чемпионами мира по пит-стопам, нам просто нужно избегать медленных остановок. В нынешней ситуации конкуренция стала настолько высокой, что нам определённо нужно стать лучше в этой области. Что касается оборудования и научных исследований, мы сделаем шаг вперёд, чтобы проводить пит-стопы гораздо быстрее, чем за 3,5 секунды», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

Напомним, в завершившемся сезоне «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов, более чем на 400 очков отстав от «Ред Булл».

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