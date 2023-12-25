Бывший дизайнер Audi представил облик Corvette будущего

Канадский промышленный дизайнер Джейсон Баттерсби, который 12 лет работал в компании Audi и был одним из авторов концепта Grandsphere, представил своё видение Chevrolet Corvette будущего.

Концепт Chevrolet Corvette от Джейсона Баттерсби Фото: Социальные сети Джейсона Баттерсби

«В этой работе я стремился найти идеальный баланс между мощью и элегантностью. Corvette C2 не был агрессивным, он воплощал в себе элегантность, уместную на парковке отеля высочайшего класса. Большинство спорткаров, за исключением Ferrari Roma и некоторых Aston Martin, обладают чересчур агрессивной внешностью. Но Corvette, оставаясь спортивным, никогда не был злым», — цитирует Баттерсби издание Carscoops.

Концепт Chevrolet Corvette от Джейсона Баттерсби Фото: Социальные сети Джейсона Баттерсби

Дизайнер, создавая концепт, вдохновлялся обводами C2 и C3, у которых автомобиль унаследовал длинный капот и гладкие обводы. В целом получился немного минималистичный образ, одновременно отсылающий к классическим вариантам Corvette, но с явными футуристическими акцентами.