Расселл: я хочу быть впереди Хэмилтона

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о конкуренции со своим напарником по команде Льюисом Хэмилтоном.

«Без сомнения, в психологическом плане это был самый тяжёлый сезон в моей карьере. Мне постоянно приходилось оправляться от упущенных возможностей, плохих результатов и ошибок. Вероятно, я ещё никогда не испытывал такого давления, как сейчас. В 2022 году мы были очень близки с Хэмилтоном на протяжении всего сезона. Я хочу подниматься всё выше и выше, и меня не устраивает просто быть на одном уровне с моим напарником по команде. Я хочу быть впереди. И это то, к чему я стремлюсь», – приводит слова Расселла Motor Sport Magazine.

Напомним, в личном зачёте пилотов Хэмилтон в сезоне-2023 финишировал на третьем месте, а Расселл – на восьмом.