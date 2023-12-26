Ньюи объяснил, почему он не собирается покидать «Ред Булл»

Главный технический директор «Ред Булл» 64-летний Эдриан Ньюи рассказал, почему не собирается уходить из команды.

«Счастлив ли я в «Ред Булл»? Конечно. Когда я пришёл в «Уильямс» и «Макларен», это были две великие команды, которые выигрывали гонки и чемпионаты задолго до моего прихода, поэтому от меня не требовалось ничего сверхъестественного. В то же время, и именно поэтому я присоединился к «Ред Булл», в то время это было немного рискованно для карьеры, но я просто хотел снова участвовать в развитии команды с самого начала. В этом смысле, если я участвовал в становлении команды вместе с Кристианом Хорнером и Хельмутом Марко, то как я могу хотеть уйти отсюда?» — приводит слова Ньюи Autosport.

Напомним, «Ред Булл» стал безоговорочным победителем сезона-2023 в Формуле-1. Его гонщики Макс Ферстаппен и Серхио Перес уверенно заняли первые два места в общем зачёте пилотов, а в Кубке конструкторов команда более чем на 400 очков опередила ближайшего преследователя — «Мерседес».