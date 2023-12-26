Отец Ферстаппена: наблюдать за Максом так же увлекательно, как участвовать в гонках самому

Йос Ферстаппен, экс-пилот Формулы-1 и отец трёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, который в 2022 году начал карьеру раллийного гонщика, признался, что наблюдать за сыном так же захватывающе, как участвовать в гонках самому.

«Хватало ли мне адреналина? Поверьте, я чувствовал адреналин, находясь просто рядом с Максом. Можно сравнить ощущения от собственного участия в гонке с ощущениями от наблюдения за ней. Всё совсем по-другому. Но наблюдать за Максом так же увлекательно, как участвовать в гонках самому.

А вообще я бы предпочёл, чтобы побеждал Макс, а не я. Но, конечно, было бы лучше, если бы победы пересекались: Макс бы побеждал на болиде Формулы-1, а я — на раллийном автомобиле», — приводит слова Йоса официальный сайт Макса Ферстаппена со ссылкой на Formule1.