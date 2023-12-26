Эксперт назвал главную причину спада «Мерседеса» в последние сезоны

Экс-пилот Формулы-1, а ныне обозреватель гонок Мартин Брандл выразил мнение, что спад «Мерседеса» вызван уходом из команды высококлассных специалистов.

«Я думаю, уже стало очевидно, что «Мерседес» больше не является той силой, которой был раньше. Они неправильно подошли к разработке машины 2022 года и не исправили её к 2023 году.

Они потеряли много выдающихся специалистов из периода своего доминирования. Но мы видели подобное и в других видах спорта, когда команда, казалось бы, просто не может проиграть, а потом внезапно не может победить. Это сильный коллектив, но им нужно снова найти свой путь. 2024 год будет очень важным для команды», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

В завершившемся сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов, не одержав ни одной победы.