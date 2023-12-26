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Экс-пилот Ф-1 раскритиковал президента ФИА бен Сулайема

Экс-пилот Ф-1 раскритиковал президента ФИА бен Сулайема
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Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Альберс рассказал о своём отношении к президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему. Экс-гонщик дал понять, что он недоволен функционером, который часто пытается привлечь к себе внимание.

«Лично я не фанат дяди Бена. Это моё мнение, мой взгляд. Полагаю, его слишком занимают некоторые вещи. Для президента ФИА он слишком стремится к вниманию. Ты и так обладаешь большим авторитетом, если являешься президентом ФИА. На мой взгляд, на данной должности следует скорее занимать позицию на заднем плане. Внимания и так много, и всякие мелочи меня раздражают.

Макс Ферстаппен побеждает, и на гала-церемонии ФИА бен Сулайем становится прямо рядом с ним и смотрит, где находится камера. Но в подобном нет никакой необходимости. Стой немного в стороне, и ты все равно попадёшь в кадр. Мне такое не особо нравится», – сказал Альберс в интервью De Telegraaf.

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