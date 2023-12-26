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Нико Росберг заявил, что отказался от выгодного предложения сразу после завершения карьеры

Нико Росберг заявил, что отказался от выгодного предложения сразу после завершения карьеры
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг сообщил, что сразу после завершения карьеры в Формуле-1 получил серьёзное предложение от команды, выступающей в гоночной серии Формула-Е.

«В тот вечер, когда я ушёл из спорта, мне предложили выступать в Формуле-E за довольно большие деньги. На самом деле предложение поступило моей жене, а она рассказала мне.

Как бы то ни было, отказаться было легко, потому что я только что перестал участвовать в гонках и не хотел сразу же начинать это снова. Кроме того, мне предстояло стать наставником в немецком реалити-шоу.

Хочу сказать, что какой-то смысл в переходе был. Ведь всё дело в интеллекте, уверенности в себе, готовности принять вызов и смелости. С одной стороны, это было странно, с другой – выглядело неплохо. Но я не стал этого делать», – приводит слова Росберга Sports Illustrated.

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