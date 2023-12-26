Пьер Гасли: изначально знал, что для меня сезон будет сложным

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о сезоне-2023. Гонщик признался, что изначально ожидал сложного года, так как он сменил команду.

«Я изначально знал, что для меня сезон будет сложным. После 10 лет в семье «Ред Булл» я впервые сел за руль машины другой команды. Понимал, что понадобится много сил и времени, чтобы найти себя, но быстро освоился в команде и начал показывать хорошие результаты. На третьем этапе в Мельбурне я уже боролся за место в первой пятёрке.

Команда быстро поняла, что мне нужно, чего я хочу от машины. В результате во второй половине сезона мы очень хорошо взаимодействовали. Машине не хватало скорости, но большую часть времени мы выжимали из неё максимум возможностей. Со сменой команды вы теряете прежние ориентиры. Нужно было найти общий язык. Инженеры должны понять ваш стиль пилотирования, прежде чем ваша связь даст нужный эффект», – сказал Гасли в интервью Auto Motor und Sport.