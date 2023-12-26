«Никогда не был так разочарован в этом спорте». Сайнс назвал самый плохой момент сезона

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс сообщил, что его штраф на Гран-при Лас-Вегаса стал самым разочаровывающим моментом в его карьере в Формуле-1. Напомним, Сайнс наехал на неисправную крышку канализационного люка и получил повреждения болида. В результате испанец получил штраф за замену некоторых деталей, несмотря на то, что вина за инцидент лежит на организаторах турнира.

«Это был провальный уикенд для меня и команды. Мы потеряли хорошую возможность набрать много очков и бороться за победу, чего я не делал со времён Гран-при Сингапура. Это было ужасно неприятно. Я никогда не был так разочарован в этом спорте, как в Лас-Вегасе.

Я всё ещё злюсь, когда вспоминаю случившееся. Это повлияло не только на мой результат в чемпионате, но и на результат «Феррари». Но даже если мы подадим протест, то всё равно никогда не выиграем. Возможно, без этого инцидента конец сезона был бы другим. Но так уж Формула-1 поступила со мной и командой», — приводит слова Сайнса PlanetF1.