Пьер Гасли озвучил цель на следующий сезон

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли ответил на вопрос о том, какая цель перед ним стоит в следующем сезоне. Гонщик заявил о том, что он хочет вернуть команде четвёртое место в зачёте конструкторов.

«Вернуть команде четвертое место. Это будет непросто, сейчас отставание от четвертой команды весьма велико. Сейчас нельзя даже точно сказать, у кого четвертая машина по скорости. Иногда это «Феррари», иногда «Мерседес». В любом случае, мы должны сократить отставание от машин перед нами и регулярно бороться в первой пятёрке», – приводит слова Пьера Гасли в интервью Auto Motor und Sport.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 команда «Альпин» заработала 120 очков. Благодаря этому результату она заняла шестое место в зачёте конструкторов.