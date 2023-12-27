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Рассекречены характеристики российского электромобиля Atom

Рассекречены характеристики российского электромобиля Atom
Российский электромобиль Atom
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Создатели российского электромобиля Atom рассекретили основные характеристики машины, серийное производство которого планируется в 2025 году.

Автомобиль будет обладать задним приводом и запасом хода в 500 километров. Спереди у машины подвеска McPherson, сзади – многорычажная независимая.

Платформа российского электромобиля Atom

Платформа российского электромобиля Atom

Фото: Atom

С места до 100 км/ч за счёт силовой установки мощностью порядка 205 лошадиных сил он будет разгоняться за восемь секунд. Atom также поддерживает технологии быстрой зарядки и за восемь минут способен получить достаточно энергии, чтобы проехать 100 километров.

Отметим, что в Atom планируется реализовать множество необычных IT-возможностей. Так, проекционный дисплей дополненной реальности будет выводить дополнительную информацию прямо на лобовое стекло. Кроме того, аккаунт в облачном сервисе Atom.ID позволит перенести настройки в любой электромобиль Atom.

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