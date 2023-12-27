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Штайнер назвал пилота Ф-1, которого он бы хотел видеть чемпионом вместе Ферстаппена

Штайнер назвал пилота Ф-1, которого он бы хотел видеть чемпионом вместе Ферстаппена
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил надежду, что бросить вызов «Ред Булл» в следующем сезоне Формулы-1 сможет «Феррари», клиентом которой является американская команда. По словам Штайнера, он ожидает, что гонщик «Скудерии» Шарль Леклер сможет навязать борьбу действующему чемпиону Максу Ферстаппену.

«Я бы сказал, что кто-то бросит вызов «Ред Булл» и Максу Ферстаппену в следующем году. Мне кажется, у нас будет больше борьбы. Не знаю, кто именно это сделает, но надеюсь, что именно Шарль сменит Макса на посту чемпиона. Ведь это будет означать, что у «Феррари» хороший пакет, а, значит, и у нас тоже будет хороший пакет. Мы немного эгоистичны», — сказал Штайнер в интервью Sky Sports.

Ранее Гюнтер объяснил, почему с новыми молодыми пилотами «Хаас» мог бы быть успешнее, чем при Никите Мазепине.

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