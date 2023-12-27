Sportal: россиянин Николай Грязин будет выступать в WRC2 под флагом Болгарии

Один из претендентов на чемпионский титул в WRC2, российский гонщик Николай Грязин в новом сезоне будет выступать под лицензией Болгарии. Об этом рассказал председатель раллийного комитета автоспортивной федерации Болгарии Пламен Иванов.

«Мы находимся на финальной стадии сбора документов для завершения процесса. Последнее, что осталось — получить разрешение со стороны Российской автомобильной федерации на то, что Грязин может соревноваться с болгарской лицензией. Я полагаю, что всё станет ясно через несколько дней», — приводит слова Иванова Sportal.

Напомним, с конца февраля 2022 года российским и белорусским гонщикам не разрешается соревноваться под национальным флагом. При этом они могут выступать с нейтральным статусом, как это делал Грязин последние два года. При этом нейтральный статус не гарантирует возможность выступления на некоторых этапах, поскольку некоторые страны могут ограничить въезд таких спортсменов.

Николай в следующем году будет выступать за команду DG Sport на Citroën C3 Rally2.