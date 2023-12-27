Гусеничный пикап Кена Блока выставлен на продажу. Он стоит $ 195 тыс.

На площадке LBI Limited на продажу выставлен Ford F-150 RaptorTRAX, на котором ездил погибший в январе 2023 года Кен Блок. Приобрести единственный в своём роде автомобиль можно за $ 195 тыс.

Ford F-150 RaptorTRAX Фото: lbilimited.com

RaptorTRAX создан командой Hoonigan совместно с SVC Offorad, и его главная особенность — гусеницы Mattracks 105M1-A1, установленные вместо колёс. Проект построен на базе пикапа F-150, однако его кузов модернизирован с использованием компонентов от Raptor. Под капотом у RaptorTRAX 6,2-литровый двигатель V8 мощностью 650 лошадиных сил.

Права на видео принадлежат Monster Energy. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Monster Energy.

На площадке LBI Limited продаются и другие автомобили, на которых выступал Кен Блок. Среди них — Ford F-150 Hoonitruck, две различных Ford Fiesta, а также пикап Ford RS200 1986 года выпуска.

Кен Блок погиб 2 января 2023 года в результате полученных при аварии на снегоходе травм. В начале декабря была опубликована его последняя джимхана.