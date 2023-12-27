Джеймс Ки оценил шансы «Заубера» в следующем сезоне

Технический директор «Заубера» Джеймс Ки высказался о шансах команды в следующем сезоне. Ки полагает, что у «Заубера» есть перспективы добиться прогресса, так как разница в скорости между машинами в прошлом сезоне была минимальной.

«Плотность результатов высока. Если вы не отслеживаете цифры, то, возможно, этого не видите со стороны, поскольку порядок на финише не меняется. Но если оценить времена на круге, то разница между нами и лидерами окажется всего 1,5%. Это означает, что наша машина на 98,5% точно такая же, как и самая быстрая машина чемпионата, а иногда разница и того меньше.

Я не стану вдаваться в подробности, но если оценить разницу между нами и другими, то нас отделяет всего несколько поворотов или несколько торможений. Разница не такая огромная, какой она была несколько лет назад. Результаты невероятно плотные. Именно поэтому я считаю, что если мы всё сделаем правильно на трассе и на базе, приняв верные решения о пути развития машины, то перед нами откроется множество возможностей. Все в равных условиях, и нет причин думать, что мы навсегда застряли на нынешней позиции. Думаю, что мы можем продвинуться далеко вперёд, поэтому у команды есть все основания для оптимизма», – заявил Ки в интервью пресс-службе команды.