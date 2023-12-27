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Ландо Норрис ожидает серьёзных изменений от нового болида «Макларена»

Ландо Норрис ожидает серьёзных изменений от нового болида «Макларена»
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о том, что команде необходимо учесть при подготовке болида на следующий сезон Формулы-1.

«Учитывая то, где мы находимся и чего мы хотим достичь, мы и раньше всегда сосредотачивались на мелких деталях, которые имеют большое значение. Мелкие детали обычно касаются того, чтобы сделать пилота немного счастливее, а не просто сделать машину быстрее, но, как я уже говорил, я бы предпочёл более быструю и сложную в управлении машину, чем наоборот, более медленную, но комфортную в управлении.

Наша цель — сделать машину немного более управляемой, немного более плавной, и это самая трудная задача, потому что этого так трудно добиться без компромиссов. Поиск баланса — это скорее жонглирование уже имеющимися деталями, чем просто добавление чего-то нового повсюду.

Уверен ли я в том, что у нас получится? Да, после этого сезона я уверен больше, чем когда-либо, в том, что команда может разобраться в тех вещах, которые нужны нам как гонщикам, и действительно изменить их. Теперь я с уверенностью могу сказать, что мы можем предпринять следующие шаги для создания хорошей машины, а также машины, которая будет подходить нам как гонщикам», — приводит слова Норриса Racingnews365.

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