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18-летняя гонщица «Академии Формулы-1» попала в скандал из-за сравнения Стролла с аутистом

18-летняя гонщица «Академии Формулы-1» попала в скандал из-за сравнения Стролла с аутистом
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18-летняя филиппинская гонщица Бьянка Бустаманте из «Академии Формулы-1» подверглась серьёзной критике со стороны болельщиков после своих постов в социальной сети.

Всё началось с того, что Бустаманте положительно отреагировала на пост, в котором пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла назвали аутистом и обвинили в том, что он попал в автоспорт только благодаря богатству своего отца. Когда на этот поступок Бустаманте обратили внимание, она опубликовала пост с извинениями, в котором сообщила, что растёт с братом, у которого аутизм и синдром Дауна и которого она поддерживает всю жизнь, а реакцию на пост она поставила случайно.

Позднее она удалила пост с извинениями и опубликовала новый, в котором отдельно извинилась за «лайк» на посте, за претензии в адрес карьерного пути Лэнса Стролла и перед ним лично.

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