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Расселл объяснил, как изменил своё мышление во второй половине сезона

Расселл объяснил, как изменил своё мышление во второй половине сезона
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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, как изменил своё мышление во второй половине сезона Формулы-1.

Я думаю, что небольшое изменение мышления связано с тем, что я проделал дополнительную домашнюю работу с моими инженерами. Также оно связано с тем, на каких вещах я сосредоточиваюсь при настройке машины, на что я перестал обращать внимание при настройке машины, и, возможно, с тем, что я решил просто немного больше наслаждаться жизнью», — рассказал Расселл в подкасте Beyond the Grid.

По итогам минувшего сезона Формулы-1 Расселл расположился на восьмой строчке в общем зачёте пилотов, набрав 175 очков. Британец не одержал ни одной победы и лишь дважды попал на подиум. «Мерседес» стал вторым в Кубке конструкторов, пропустив вперёд «Ред Булл».

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