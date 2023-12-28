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Тото Вольф объяснил важность следующих двух сезонов перед вступлением в силу новых правил

Тото Вольф объяснил важность следующих двух сезонов перед вступлением в силу новых правил
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда не намерена отказываться от борьбы с «Ред Булл», ожидая 2026 года, когда вступят в силу новые технические правила.

«Я не хочу отказываться от возвращения в борьбу и говорить: «Что ж, давайте дождёмся 2026 года, когда у нас будет новая машина с новым двигателем». Впереди ещё два важных сезона. Я хочу, чтобы они стали свидетельством сильных сторон нашей команды, что мы способны вернуться и бороться за чемпионство. Это наша чёткая цель.

Учитывая наши шансы, это будет очень сложно. Мы видим, как прибавляют другие команды. Я думаю, что наибольший вклад привносит тот факт, что у пилотов появляется машина, которой они могут полностью доверять. Это то, чего нам не хватает в последнее время», — приводит слова Вольфа Autosport.

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