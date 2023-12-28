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Необычный концепт-кар Mercedes-Benz обнаружен на свалке

Необычный концепт-кар Mercedes-Benz обнаружен на свалке
Концепт Mercedes-Benz My MBUX
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Пользователь форума Reddit с ником 1ducksonquack опубликовал фотографии необычного концепт-кара от Mercedes-Benz, который оказался на свалке. Речь идёт о футуристичном прототипе, известном под названием My MBUX, который был создан для демонстрации мультимедийной системы немецкой компании.

Концепт Mercedes-Benz My MBUX

Концепт Mercedes-Benz My MBUX

Фото: reddit.com/​​1ducksonquack

Этот необычный автомобиль был показан в 2020 году и представлял собой выставочный экземпляр, с помощью которого потенциальный водитель мог оценить систему MBUX для Mercedes-Benz S-класса и EQS. Концепт явно не предназначался для езды по дорогам общего пользования, что понятно по небольшим колёсикам в нижней части. Когда именно My MBUX оказался на свалке, неизвестно.

Концепт Mercedes-Benz My MBUX

Концепт Mercedes-Benz My MBUX

Фото: reddit.com/​​1ducksonquack

Добавим, что My MBUX не отражает общего видения Mercedes-Benz в отношении создания автомобилей. Так, недавно немецкая марка представила самый мощный и продвинутый автомобиль SL — и он выглядит куда более традиционно.

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