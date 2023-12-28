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Эксперт призвал Ф-1 ввести новый формат квалификации, добавив четвёртый сегмент

Эксперт призвал Ф-1 ввести новый формат квалификации, добавив четвёртый сегмент
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Бывший технический директор «Джордана», а ныне эксперт Гэри Андерсон предложил новый формат квалификации Формулы-1, предусматривающий четыре сегмента.

«Формуле-1 можно улучшить квалификацию. Нынешний формат в целом работает довольно неплохо, но есть возможность повысить элемент шоу. Я бы сделал это, добавив в квалификацию четвёртый сегмент.

Первые два сегмента останутся прежними – каждый раз выбывает по пять слабейших пилотов, но третий станет ещё одной сессией на выбывание. Борьба за поул будет разворачиваться среди пяти самых быстрых гонщиков, у которых будет всего пять минут – только один быстрый круг. Сейчас в третьем сегменте у гонщиков есть время на две попытки, а это означает, что цена ошибок не такая высокая и риск меньше», — написал Андерсон в своей колонке на сайте The Telegraph.

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