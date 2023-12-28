Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Турецкая полиция пересела на конфискованные у наркоторговцев спорткары

Турецкая полиция пересела на конфискованные у наркоторговцев спорткары
Конфискованные машины на службе турецкой полиции
Аудио-версия:
Комментарии

В автопарке полиции Турции появились спорткары, конфискованные властями страны в ходе операции по поимке крупных наркоторговцев, сообщает издание Daily Telegraph.

Конфискованный Bentley передан полиции Турции

Конфискованный Bentley передан полиции Турции

Фото: twitter.com/AliYerlikaya

На видео, опубликованном в социальных сетях министра внутренних дел Турции Али Ерликая, можно увидеть 23 дорогих автомобиля, среди которых Bentley Continental GT, Porsche Taycan, Range Rover Sport, Mercedes-Benz GLS и даже Ferrari 458.

Автомобили, поступившие в распоряжение полиции Турции

Автомобили, поступившие в распоряжение полиции Турции

Фото: twitter.com/AliYerlikaya

По информации Daily Telegraph, эти машины были конфискованы у Хакана Айика, лидера крупной банды, имущество которой оценивается в миллиард долларов. На данный момент Айик и 36 связанных с ним человек арестованы. Отмечается, что суммарная стоимость конфискованных автомобилей составляет $ 3,5 млн.

Отметим, что ранее полиция Дубая показала поступивший в её распоряжение McLaren Artura, а Lamborghini представила специально подготовленный для итальянской полиции кроссовер Urus.

Материалы по теме
Видео
Опубликовано видео аварии с участием Ferrari актёра из «Крида»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android