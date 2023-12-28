Турецкая полиция пересела на конфискованные у наркоторговцев спорткары

В автопарке полиции Турции появились спорткары, конфискованные властями страны в ходе операции по поимке крупных наркоторговцев, сообщает издание Daily Telegraph.

Конфискованный Bentley передан полиции Турции Фото: twitter.com/AliYerlikaya

На видео, опубликованном в социальных сетях министра внутренних дел Турции Али Ерликая, можно увидеть 23 дорогих автомобиля, среди которых Bentley Continental GT, Porsche Taycan, Range Rover Sport, Mercedes-Benz GLS и даже Ferrari 458.

Автомобили, поступившие в распоряжение полиции Турции Фото: twitter.com/AliYerlikaya

По информации Daily Telegraph, эти машины были конфискованы у Хакана Айика, лидера крупной банды, имущество которой оценивается в миллиард долларов. На данный момент Айик и 36 связанных с ним человек арестованы. Отмечается, что суммарная стоимость конфискованных автомобилей составляет $ 3,5 млн.

Отметим, что ранее полиция Дубая показала поступивший в её распоряжение McLaren Artura, а Lamborghini представила специально подготовленный для итальянской полиции кроссовер Urus.