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Назван единственный пилот Ф-1, отказавшийся выбирать свой топ-10 в 2023 году

Назван единственный пилот Ф-1, отказавшийся выбирать свой топ-10 в 2023 году
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», стал единственным гонщиком, решившим не участвовать в голосовании по составлению топ-10 пилотов по итогам минувшего сезона «Королевских гонок». Об этом информирует издание Crash.net.

О причинах отказа Хэмилтона принимать участие в голосовании не сообщается.

Напомним, победителем опроса стал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Хэмилтон был вторым. Третьим пилоты Формулы-1 выбрали Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. У его товарища по команде Джорджа Расселла, занявшего восьмое место, в активе было 175 баллов.

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