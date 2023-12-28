Брандл оценил шансы «Макларена» бросить вызов «Ред Булл» в новом сезоне Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1, а ныне обозреватель Мартин Брандл ответил на вопрос по поводу шансов «Макларена» побороться с «Ред Булл» в следующем сезоне «Королевских гонок».

«У них отличный состав пилотов, и команда, похоже, находится на подъёме. Я не уверен, что аэродинамическая труба будет запущена, но они, похоже, разобрались со своей машиной. Каждый раз, когда они проводили обновления, то двигались вперёд.

А вообще мне кажется, что для всех нас, для Формулы-1 и даже для «Ред Булл» было бы здорово, если бы вызов бросил не только «Макларен», но и «Феррари», «Астон Мартин», «Мерседес» и все остальные, чтобы отставание в итоге сократилось», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

В минувшем сезоне Формулы-1 «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 302 очка.