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Брандл оценил шансы «Макларена» бросить вызов «Ред Булл» в новом сезоне Формулы-1

Брандл оценил шансы «Макларена» бросить вызов «Ред Булл» в новом сезоне Формулы-1
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне обозреватель Мартин Брандл ответил на вопрос по поводу шансов «Макларена» побороться с «Ред Булл» в следующем сезоне «Королевских гонок».

«У них отличный состав пилотов, и команда, похоже, находится на подъёме. Я не уверен, что аэродинамическая труба будет запущена, но они, похоже, разобрались со своей машиной. Каждый раз, когда они проводили обновления, то двигались вперёд.

А вообще мне кажется, что для всех нас, для Формулы-1 и даже для «Ред Булл» было бы здорово, если бы вызов бросил не только «Макларен», но и «Феррари», «Астон Мартин», «Мерседес» и все остальные, чтобы отставание в итоге сократилось», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

В минувшем сезоне Формулы-1 «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 302 очка.

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