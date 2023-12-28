Хаккинен предположил, за счёт чего Ферстаппен стал доминировать в Формуле-1

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мнением о выступлении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в минувшем сезоне. Ферстаппен по его итогам стал чемпионом. Титул в 2023 году стал для Макса третьим в Формуле-1.

«Ферстаппен понял, как выжимать из машины максимум. Если посмотреть, как Макс выступал в этом году, понимаешь, что он здорово справляется с давлением. Необходима серьёзная концентрация, чтобы постоянно демонстрировать такую стабильность. Я не думаю, что Макс доминирует только потому, что автомобиль «Ред Булл» и сама команда так хороши. Чтобы это стало возможным, сам пилот должен показывать что-то особенное. И Ферстаппену это удалось. Кроме того, когда он пришёл в Формулу-1, то был очень молод. Это редкость. И опыт Макс начал получать с ранних лет, и сейчас это окупается», – сказал Хаккинен на канале Unibet International в YouTube.