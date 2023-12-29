В «Ред Булл» отреагировали на слабости RB19, которые назвал Макс Ферстаппен

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше высказался о том, на чём команде предстоит сосредоточить своё внимание при создании нового болида на 2024 год. Ранее пилот команды Макс Ферстаппен заявлял, что болид RB19 недостаточно хорош на уличных трассах и низкоскоростных трассах с бордюрами.

«Команда видит ту же слабость, хотя, возможно, под другим углом, потому что он гонщик, но нам так или иначе ясно, над чем нам предстоит работать в следующем году.

Низкая скорость — это точно один из вопросов, над которыми работаем. Повороты под 90 градусов у нас не самые лучшие, как вы могли видеть на квалификации в Баку и на других трассах такого типа. Сингапур также не был фантастическим. Кроме того, наша машина чувствует себя не идеально на бордюрах и ухабистых трассах, и мы должны улучшить эту область.

Мы должны понимать, что мы можем улучшить общий потенциал чего-то, но в большинстве случаев это влияет и на другие аспекты машины. Поэтому мы должны быть очень осторожны, чтобы не сломать то, что мы построили, с точки зрения наших сильных сторон.

Это то, что мы пытаемся сделать, – улучшить наши слабые стороны, не слишком жертвуя своими сильными сторонами», — приводит слова Ваше Autosport.