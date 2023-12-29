Хилл — о трагедии Михаэля Шумахера: это заставляет ценить каждый прожитый день

Экс-пилот Формулы-1 Деймон Хилл высказался о прославленном немецком гонщике Михаэле Шумахере, который 10 лет назад получил тяжёлую травму головы, упав на горнолыжном курорте в Альпах.

«Это ужасная трагедия. Такого никому не пожелаешь. Это заставляет ценить каждый прожитый день и быть благодарным за свою удачу. Я часто думаю о его семье. Им так тяжело», — приводит слова Хилла Mirror со ссылкой на PA news.

Напомним, Шумахер получил травму головного мозга из-за падения и удара головой о камень. В день трагедии, как сообщалось ранее, камни лишь слегка были припорошены снегом, в противном случае удар мог бы быть смягчён.

Недавно стало известно, что Михаэля возили на «Мерседесе», чтобы стимулировать работу мозга знакомыми звуками.