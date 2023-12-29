Хорнер: Ферстаппен хочет не просто побеждать, он хочет доминировать

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер вновь высказался о сильнейших качествах трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.

«Какие качества являются преимуществом Ферстаппена? Способность адаптироваться к любым условиям и выжимать максимум из машины, а также уверенность в себе, вера и решительность, которые у него есть.

Он демонстрирует это снова и снова, будь то на финише, в середине дистанции или на первом круге первой тренировки. Когда меняются условия, его способность адаптироваться и становиться единым целым с машиной превосходит всех пилотов, что мы когда-либо видели раньше. Он ничего не оставляет без внимания, он хочет знать всё.

Это движет и мотивирует команду изнутри, и он неумолим в своём стремлении к прогрессу. Он хочет не просто побеждать, он хочет доминировать. Вы часто видите, что стремление любого великого спортсмена к совершенству и доминированию является отличительной чертой, которая делает его таким исключительным талантом», — приводит слова Хорнера Racingnews365.