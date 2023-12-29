Один из самых редких McLaren выставлен на аукцион. За него хотят более $ 2 млн

На аукцион RM Sotheby’s, который состоится 25 января 2024 года в Финиксе, штат Аризона, выставлен редкий McLaren Speedtail. Это 1036-сильный суперкар, выпущенный тиражом в 106 экземпляров.

McLaren Speedtail Фото: rmsothebys.com

Сообщается, что его максимальная скорость — 403 км/ч, а до 299 км/ч он разгоняется за 12,8 секунды. Ожидаемая стоимость лота — $ 2–2,5 млн. Отметим, что в марте на аукцион Amelia во Флориде будет выставлен другой Speedtail — с дополнительными доработками на сумму $ 670 тыс.

Porsche 918 Spyder Фото: rmsothebys.com

Среди других современных спорткаров на RM Sotheby’s покупателям также будут доступны Porsche 918 Spyder 2015 года с эстимейтом $ 1,9–2,2 млн, а также Ford GT 2018-го и Ford GT Mk II 2021-го, за которые ожидают получить не менее $ 900 тыс.

Ferrari SF90 Stradale Фото: rmsothebys.com

Ещё одним интересным лотом мероприятия станет Ferrari SF90 Stradale 2022 года — за неё ожидают выручить $ 600–700 тыс. А вот Ford GT Heritage Edition 2006-го в легендарной бирюзово-оранжевой расцветке оценили скромнее — в $ 500–600 тыс.

Добавим, что на этот аукцион также будет выставлено сразу несколько старинных автомобилей. Например, за Mercedes-Benz 540 K Special Roadster 1938 года выпуска хотят около $ 2 млн.