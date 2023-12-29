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Адвокат Шумахера отреагировал на просьбы фанатов раскрыть данные о здоровье Михаэля

Адвокат Шумахера отреагировал на просьбы фанатов раскрыть данные о здоровье Михаэля
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Адвокат Феликс Дамм, защищающий интересы семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, высказался по поводу желания болельщиков получать больше сведений о состоянии здоровья знаменитого гонщика. Семья Шумахера нечасто делится соответствующими новостями.

«Понимаю ли я многих поклонников Шумахера, которые хотят знать, как он себя чувствует? Естественно. Но я также верю, что подавляющее большинство фанатов могут смириться с нынешним положением дел. Я также нахожу положительным тот факт, что авария привела в движение процесс, требующий уважения к частной жизни», – приводит слова Дамма LTO.

Напомним, 10 лет назад Шумахер получил тяжёлую травму головы, упав на горнолыжном курорте в Альпах.

Ранее Дамм назвал рекордный штраф СМИ, выплаченный семье Михаэля за кликбейтный заголовок.

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