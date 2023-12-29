Джанкарло Минарди: на месте Леклера был бы более внимательным при выборе команды

Бывший руководитель и владелец собственной команды Формулы-1 Джанкарло Минарди поделился мнением о ситуации с переговорами о контракте между Шарлем Леклером и «Феррари».

«Подписание контракта стало бы положительным моментом – знаком преемственности. А это то, чего «Феррари» не хватало в последние годы. Однако на месте Леклера я бы постарался быть более внимательным при выборе команды», — приводит слова Минарди La Gazzetta dello Sport.

Контракт Леклера, так же как и ещё одного пилота «Феррари», Карлоса Сайнса, с итальянской командой действует до конца сезона-2024. Ранее говорилось, что «Скудерия» якобы готова предложить Шарлю многолетнее соглашение, в то время как Карлосу гоночный коллектив может предложить лишь однолетний контракт.