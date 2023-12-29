Немецкие тюнеры превратили джип Mercedes в кабриолет. Он стоит $ 1,3 млн

Немецкое тюнинг-ателье Refined Marques представило новый проект — кастомный Mercedes-AMG G63 в виде кабриолета. Автомобиль будет выпущен небольшой серией в 20 экземпляров, стоимость каждого из которых составляет $ 1,3 млн.

Под капотом у автомобиля традиционный для G63 четырёхлитровый твин-турбо двигатель V8 мощностью 577 лошадиных сил. При этом вместо обычного верха у автомобиля мягкая крыша, а также небольшие задние двери.

Кабриолет Mercedes-AMG G63 Фото: refined-marques.com

Идея создания такого автомобиля, как рассказал исполнительный директор Refined Marques Ахмед Аль-Бакри, принадлежит его сыну. Изначально такой кабриолет планировалось создать в единственном экземпляре, но позже было принято решение выпустить его ограниченной серией.

Отметим, что это не первый кабриолет на базе Mercedes G-класса. Так, в 2013 году тиражом в 200 экземпляров был выпущен Final Edition 200 — двухдверный кабриолет, представленный на Франкфуртском автосалоне.