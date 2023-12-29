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По проекту дизайнера «Бэтмобиля» создан электрокар с мотором от Tesla

На выставке в США представлен электромобиль на базе Datsun 240Z, созданный по дизайнерскому проекту Эша Торпа, который стал автором «Бэтмобиля» из фильма «Бэтмен» 2022 года.

Над электромобилем Торп работал совместно с Карлосом Печино из дизайнерского бюро Make Haste Corp. Автомобиль в чёрном матовом цвете обладает широким обвесом, а также массивным задним диффузором, которые придают машине необычный агрессивный облик.

Права на видео принадлежат Larry Chen. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Larry Chen.

Под капотом у автомобиля вместо штатного 2,4-литрового рядного шестицилиндрового двигателя электромотор от Tesla Model S мощностью 400 лошадиных сил, что почти втрое больше оригинального двигателя Datsun 240Z.

Будет ли автомобиль доступен для покупки, не сообщается.

Отметим, что недавно компания ROCS Motorsports представила арт-кар Porsche 964 C4 ROCS Tatooine, вдохновлённый фильмами серии «Звёздные войны».