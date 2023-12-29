Расселл объяснил, почему не чувствует давления в «Мерседесе»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, почему не чувствует давления в команде, даже выступая бок о бок с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.

«Было несколько небольших инцидентов (на трассе). Ничего серьёзного, но они уже прошли.

В предыдущие годы такого не случалось. Мне нужно попытаться понять, почему так произошло. Это не давление. Мне всё равно, находится ли рядом со мной в гараже величайший гонщик всех времён или я – главное лицо команды. Это не меняет моего подхода к работе. Дополнительного давления определённо не было», – приводит слова Расселла The Telegraph.

Напомним, в личном зачёте пилотов Хэмилтон в сезоне-2023 финишировал на третьем месте, а Расселл – на восьмом.