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Расселл объяснил, почему не чувствует давления в «Мерседесе»

Расселл объяснил, почему не чувствует давления в «Мерседесе»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, почему не чувствует давления в команде, даже выступая бок о бок с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.

«Было несколько небольших инцидентов (на трассе). Ничего серьёзного, но они уже прошли.

В предыдущие годы такого не случалось. Мне нужно попытаться понять, почему так произошло. Это не давление. Мне всё равно, находится ли рядом со мной в гараже величайший гонщик всех времён или я – главное лицо команды. Это не меняет моего подхода к работе. Дополнительного давления определённо не было», – приводит слова Расселла The Telegraph.

Напомним, в личном зачёте пилотов Хэмилтон в сезоне-2023 финишировал на третьем месте, а Расселл – на восьмом.

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