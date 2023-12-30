Хельмут Марко продолжит занимать пост советника в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко продолжит занимать свой пост в команде-чемпионе Формулы-1.

«Моё будущее уже прояснилось? Мне предстоит столкнуться со стрессом в связи с 24 гонками в сезоне? Да-да. Но для меня это не стресс. Пожалуй, скажу: «Безумие, что со мной происходит!» Это было бы сложно. Но я говорю себе: «Австралия прекрасна, я с нетерпением жду поездки в Мельбурн. С 11 часов утра пятницы до вечера воскресенья я буду выполнять свою работу в «Ред Булл», и мне это нравится», – приводит слова Марко OE24.

Отметим, что сейчас Хельмуту 80 лет. В сезоне Формулы-1 2023 года не раз сообщалось, что специалист может покинуть австрийский гоночный коллектив. При этом сам Марко говорил, что не знает, откуда берутся слухи такого рода.

Напомним, в прошлом сезоне «Ред Булл» стал обладателем Кубка конструкторов.