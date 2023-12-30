Двукратный чемпион IndyCar Жиль де Ферран ушёл из жизни в возрасте 56 лет

Двукратный чемпион серии IndyCar Жиль де Ферран скончался в возрасте 56 лет, сообщает Associated Press.

По информации источника, де Феррана не стало накануне, 29 декабря. Как сообщается, причиной трагедии стал сердечный приступ.

На счету де Феррана 12 побед в IndyCar и чемпионские титулы в сезонах 2000 и 2001 годов с командой «Пенске». В 2003 году он стал победителем «Инди-500». После завершения гоночной карьеры он стал послом «Хонды», а с 2005 по 2007 год был её спортивным директором в Формуле-1. С 2018 по 2021 год он занимал аналогичную должность в «Макларене», а позднее был спортивным консультантом команды.

Де Феррану принадлежит скоростной рекорд прохождения круга на кольцевой трассе: 28 октября 2000 года он прошёл круг по трассе Auto Club Speedway в Фонтане (США) со средней скоростью в 388,537 км/ч.