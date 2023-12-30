«Макларен» выразил соболезнования семье и близким скончавшегося Жиля де Феррана

Пресс-служба «Макларена» опубликовала пост в связи с уходом из жизни двукратного чемпиона IndyCar Жиля де Феррана.

«Все в «Макларене» потрясены и глубоко опечалены потерей любимого члена нашей семьи. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Жиля де Феррана.

Жиль был важной и неотъемлемой частью нашей гоночной команды. Он был грозной силой на трассе и за её пределами и производил впечатление на всех, кто участвовал в гонках и работал вместе с ним.

Всем в «Макларене» будет его не хватать», — сообщается на странице команды в социальной сети Х (ранее Twitter).

С 2018 по 2021 год де Ферран занимал должность спортивного директора «Макларена», а позднее был консультантом команды.