Макс Ферстаппен сравнил свои чемпионские титулы

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который в минувшем сезоне Формулы-1 завоевал свой третий титул чемпиона мира, рассказал, чем эти победы отличаются друг от друга.

«Вспоминая чемпионат 2021 года, люди всегда говорят о последней гонке, но я думаю, что чемпионство выигрывается за весь сезон, верно? То же самое в 2022 году. Была небольшая заминка в Японии, когда потребовалось ещё несколько минут, чтобы понять, чемпион ты или нет. Хотя для меня такого рода вещи на самом деле не имеют значения.

Я анализирую свои выступления гонку за гонкой, и не только сами гонки, но и то, как я справлялся с подготовкой или что я делал за пределами трассы. Вот почему я думаю, что этот сезон с точки зрения результатов, безусловно, лучший. Первый был самым эмоциональным. Средний… теперь он просто средний», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.