Ферстаппен: мне не нужно искать мотивацию в соперниках или напарнике, чтобы проявлять себя

Трёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о конкуренции и рассказал о своей мотивации.

«Для Формулы-1, конечно, было бы здорово видеть больше конкуренции, но что касается меня, мне не нужно искать мотивацию в команде соперников или напарнике, чтобы проявить себя наилучшим образом.

Я сам оказываю на себя большое давление, чтобы всегда стараться быть лучшим, показывать максимум того, на что я способен, и стараться готовиться наилучшим образом. Это то, что мне нравится, и это единственное, на что я действительно обращаю внимание», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Напомним, в минувшем сезоне пилоты «Ред Булл» заняли первое и второе места в личном зачёте, а команда стала обладателем Кубка конструкторов.