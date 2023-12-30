В Италии заметили новую Ferrari. Предполагается, что это преемник 812

На дорогах Маранелло заметили сразу несколько обновлённых автомобилей Ferrari в тестовом камуфляже, и один из них предположительно является преемником модели 812.

Из-за камуфляжной раскраски сложно отметить какие-либо конструктивные особенности машины, но вероятнее всего у неё переднее расположение двигателя и задний привод. На автомобиле при этом отсутствуют обязательные для гибридных и электрических силовых установок наклейки — это может свидетельствовать о том, что машина будет оснащена традиционным двигателем внутреннего сгорания.

Права на видео принадлежат Acriore. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Acriore.

Помимо этого, на опубликованном видео можно заметить обновлённую версию гибридной 296 GTB, причём у тестового прототипа две выхлопные трубы, в отличие от базовой версии этой модели, а также чуть более массивные спойлер и задний диффузор. Также на видео попали тесты кроссовера Purosangue, SF90 XX и купе, предположительно являющееся обновлённой версией Roma.

Официальной информации об этих автомобилях пока нет.