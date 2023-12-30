В США Dodge Challenger превратили в экстремальный внедорожник

Американский тюнер Уэстен Чамплин представил Dodge Challenger, переделанный во внедорожник с огромной подвеской и двигателем мощностью 707 лошадиных сил.

Права на видео принадлежат Westen Champlin. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Westen Champlin.

Создавая автомобиль, Чамплин соединил Dodge Challenger с осями от пикапа Ford F-350, а кроме того, использовал компоненты привода пикапа Chevrolet, чтобы сделать машину полноприводной. Кроме того, на автомобиль установлены 35-дюймовые шины для внедорожников.

Это не первый экстремальный проект Уэстена Чамплина. Ранее он представил 1000-сильный Ford Ranger, Ford Mustang с 1500-сильным дизельным двигателем, а также Dodge Challenger Hellcat такой же мощности и ещё один Mustang, но уже с 2000 лошадиных сил. Ещё одним проектом Чамплина был гусеничный Ford Raptor, похожий на один из автомобилей Кена Блока.